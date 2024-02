Incidente in A14, camion cisterna (carico di liquidi alimentari) si rovescia e invade l'altra corsia: tratto chiuso, coda di 2 km

PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano-Pesaro in direzione nord. Autostrada al momento chiusa. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.45 al km 163 dell'autostrada A14 per un camion cisterna ribaltato che trasportava liquido alimentare. Il mezzo pesante stava andando in direzione nord quando, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta senza coinvolgere altri veicoli. C'è stato sversamento di mosto. Per lo stesso motivo si sono formati 2 km di coda in carreggiata opposta, verso Bologna, tra Fano e Pesaro. In alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Pesaro, dove si è formato 1 km di coda, si può percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Fano.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici

Conducente estratto

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pesaro ha estratto il conducente del camion dalla cabina, in collaborazione con il personale del 118. Sono tutt'ora in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo. Attualmente la coda è di 2 km tra Pesaro e Fano. Entrata consigliata verso Ancona: Fano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Pesaro.