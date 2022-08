Incidente lungo la 424 a Mondavio, coinvolto un motociclista soccorso in eliambulanza

MONDAVIO - Ancora un incidente stradale lungo la 424 della Valcesano. Si è verificano nel pomeriggio nel territorio di Mondavio. Nella frazione di San Michele al Fiume, nei pressi del passo di Corinaldo, un 24enne residente a Monte Porzio a bordo di una moto è scivolato sull’asfalto per cause in corso di accertamento. Dalle prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del mezzo dopo una curva.

Traffico e disagi sulla 424

Nessun altro veicolo fortunatamente è rimasto coinvolto nel sinistro stradale. Il ragazzo era cosciente ma avrebbe riportato alcuni traumi e dopo le prime cure dei sanitari del 118, accorsi sul luogo insieme alla polizia locale, si è preferito fare arrivare l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Gli agenti della polizia locale associata ‘Media Valcesano’ hanno provveduto a regolare il traffico e a ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. Un sinistro che riporta ancora una volta d’attualità la pericolosità di un’arteria stradale, la 424 della Valcesano, molto trafficata e ormai da tempo non più adeguata, anche perché attraversa centri abitati come San Michele al Fiume.