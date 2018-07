Inchiesta "Urbino Servizi": la Finanza â€‹sequestra gli ascensori a Santa Lucia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - “Urbino Servizi” ancora nella bufera e nel bailamme delle ispezioni.La Procura del Tribunale di Urbino, indagando sui faldoni sequestrati nell’aprile scorso, ha fatto partire una nuova inchiesta e con il personale della Finanza, in esecuzione del provvedimento emesso dalla stessa Procura, sta procedendo da ieri mattina al sequestro dei quattro ascensori pubblici, gestiti e amministrati dalla società in “house” Urbino Servizi Spa, che portano i clienti dal piano superiore del Santa Lucia ai sottostanti parcheggi fino alla stazione delle corriere e viceversa. Il complesso commerciale e di snodo di Santa Lucia è stato inaugurato nella primavera del 2014, alla vigilia delle amministrative, dall’amministrazione Corbucci. Dopo un mese e mezzo circa la vittoria e l’arrivo di Gambini in Comune. In pratica è emerso il sospetto che non siano mai state richieste le dovute autorizzazioni né effettuati, per la tutela collettiva, gli importanti controlli.