In fiamme le sterpaglie vicino alla scuola, intervengono residenti e vigili del fuoco

MONDOLFO - Paura a Mondolfo per un incendio divampato alle 12,45 su un'area privata nei pressi della scuola media Enrico Fermi, non distante dalle abitazioni. Hanno preso fuoco la vegetazione e le sterpaglie.A dare l'allarme alcuni passanti che hanno avvistato in via Saragat colonne di fumo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Fano e i vigili urbani di Mondolfo. Le fiamme sembrano originate da una causa accidentale, si ipotizza un mozzicone di sigaretta gettato via con noncuranza.Per cercare di arginare l'incendio prima che minacciasse le case, erano intervenuti con secchi d'acqua e altri stumenti di fortuna gli stessi residenti.