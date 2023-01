Doppio incendio a Pesaro. A fuoco arcata di un capannone a Villa Fastiggi, rogo in una abitazione con un uomo intossicato a Borgo Santa Maria.

PESARO - Doppio distinto incendio nel pomeriggo a Pesaro. Un rogo si è originato sul tetto di un capannone di un'azienda di Villa Fastiggi. Alcuni operai stavano lavorando alla coibentazione dell'arcata del capannone quando si è sviluppato l'incendio. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco il fumo non si è placato, continuando ad uscire.

Paura in casa

Un altro incendio si è sviluppato, invece, in una casa di Borgo Santa Maria. Le fiamme si sono originate in uno scantinato (per cause ancora da chiarire) e il fumo si è poi propagato, risalendo, all'interno dell'appartamento. Intossicato un uomo anziano che, per precauzione, è stato portato al Pronto Soccorso.