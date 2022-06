Incendio nella notte in una palazzina, appartamento inagibile. Vigili del fuoco al lavoro per ore

PESARO - I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle 22.30 circa in via Lubiana a Pesaro per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, e personale con autobotti e autoscala, hanno fronteggiato l’incendio sia dall’interno che dall’esterno riuscendo a domare le fiamme in breve tempo. Sono proseguite poi le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. L’appartamento era vuoto al momento dell’incendio ed è stato reso inagibile. Sul posto anche i carabinieri e 118.





