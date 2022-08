Incendio a Monteporzio, fiamme alte 4 metri: evacuata una abitazione per precauzione. In fumo 20 ettari

SAN COSTANZO Ancora a fuoco la Valcesano, dopo gli incendi nei giorni scorsi nella zona di San Costanzo e Terre Roveresche. Stavolta le fiamme, alte anche fino a quattro metri, hanno interessato il territorio di Monte Porzio, dove a metà pomeriggio, poco fuori dal centro abitato, si è propagato un incendio di vaste dimensioni, che ha interessato terreni per circa 15-20 ettari.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Quindici lanci d'acqua con l'elicottero per domare le fiamme: interessata anche una zona di bosco

L'innesco nel campo di grano lungo la 424

L’incendio sarebbe partito da un campo di grano, già battuto, proprio lungo la strada 424 della Valcesano, lato destro in direzione mare monte. Immediatamente è scattato l’allarme. Bruciate stoppie e vegetazione ripariale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fano, quindi in loro aiuto quelli di Senigallia. Le fiamme nel giro di qualche minuto si sono propagate velocemente fino ad interessare diversi ettari in direzione Pergola e arrivare alla strada sulla collinetta dove si trovano anche diverse abitazioni. Tanta paura perché l’incendio si è avvicinato moltissimo ad alcune case. Ad aiutare nelle operazioni di spegnimento pure alcuni residenti.

Abitazione evacuata per precauzione

Da un'abitazione sono state fatte uscire per precauzione tre persone. In altre due abitazioni la situazione a un certo punto si è fatta fortemente ciritica. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia locale e tecnici Enel. Dopo quasi tre ore di lavoro ininterrotto, intorno alle 19 le fiamme sono state domate, l’allarme è rientrato ed è rimasto solamente un fortissimo odore di bruciato.