Scoppia l'incendio in mansarda a Pesaro, il proprietario chiama i pompieri: paura tra i residenti

GABICCE MARE- Sono intervenuti questa mattina (18 ottobre), intorno alle 11.30, a Gabicce Mare i Vigili del Fuoco di Cattolico e di Pesaro per domare un incendio scoppiato all'interno di una mansarda in via Cesare Battisti.

La chiamata del proprietario

A chiamare i pompieri è stato il proprietario di casa allarmato così come i residenti dell'accaduto. Una volta sul posto i VVF hanno provveduto a spegnare le fiamme e mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Le fiamme, probabilmente, hanno avuto origine "elettrica". Non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Carabinieri.