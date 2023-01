ACQUALAGNA - I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Acqualagna per l’incendio di un garage. Sul posto si è portata prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli con due autobotti.

Area messa in sicurezza

Il rogo, di cui le cause non sono ancora note, è stato spento e il personale dei vigili ha poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Nessuna persona coinvolta.