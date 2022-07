Fano, motore elettrico in fiamme: incendio nell'azienda di torrefazione Ultramar 4 Caffè

FANO – Fiamme nella sede di Ultramar 4 Caffè srl, impresa che lavora il caffè a Fano nella zona dell’ex zuccherificio. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per domare l’incendio sviluppatosi da un motore elettrico dell’impianto per la torrefazione. Risulta dalla prima ricostruzione dell’episodio che le operazioni effettuate dai vigili del fuoco siano riuscite a evitare danni più rilevanti: resta comunque da definire il loro ammontare definitivo. Non ci sono stati feriti.

L'intervento

L’intervento antincendio è stato effettuato da una squadra del distaccamento di Fano, cui ha dato supporto il personale di un’autoscala proveniente da Pesaro. Una volta spente le fiamme, il personale è rimasto sul posto per verificare il corretto raffreddamento delle parti interessate dall’incendio. Il funzionamento dell'impianto di torrefazione deve essere ripristinato. L’operazione si è protratta per circa tre ore. L’impresa in via della Pineta, si legge sul sito Internet della stessa Ultramar, «produce caffè in capsule autoprotette, compatibili con i principali sistemi» e completa la sua offerta «con una sua proposta di macchine per caffè e tè». Tra i servizi disponibili, inoltre, selezioni di miscele riguardanti «caffè, tè in foglie e bevande solubili».