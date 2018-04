Camper a fuoco nel giardino paura per le bombole di gas danni anche all'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRIMANO - Un camper è stato distrutto da un incendio scoppiato ieri mattina intorno alle 10.30 in località Montelicciano. Il camper era iparcheggiato sotto il pergolato nel giardino dell’abitazione del proprietario, all'interno c'erano due bombole del gas e a pochi passi dal mezzo si trova anche un capannone dove era custodita una terza bombola.Un intervento molto delicato dunque per i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno spento le fiamme con tutte le precauzioni del caso lavorando per circa 5 ore. Le fiamme sono partite dal mezzo in sosta è l'hanno totalmente distrutto. Danni sono stati registrati per il fuoco anche al pergolato che al capanno e per il fumo nell’abitazione.Non è stata accertata l’origine dell’incendio. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri di Macerata Feltria.