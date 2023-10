Incendio a Fano, auto divorata dalle fiamme in via Soncino: mamma e figlia di 5 anni escono dall'abitacolo appena in tempo

FANO - Oggi pomeriggio intorno alle ore 16 in via Soncino, vicino alla rotatoria con via Sant'Eusebio - zona S. Orso, una C3 condotta da una donna fanese 41enne, con a bordo la figlioletta di 5 anni, ha preso fuoco durante il tragitto. L'incendio ha destato molta paura sia per la donna e la bambina ma anche per gli altri automobilisti che transitavano in zona.

La donna si è accorta del fumo che le usciva dal cofano anteriore e prontamente ha accostato a lato strada, scendendo insieme alla bambina. Poco dopo hanno iniziato ad uscire delle scintille e in breve tempo l'auto si è incendiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia di Polizia Locale che ha provveduto a interdire il transito nel tratto di strada interessato, deviandolo su una arteria vicina.