Vasto incendio tra Apecchio e Sant'Angelo in Vado, vigili del fuoco al lavoro. Le fiamme partite da una carbonaia

APECCHIO Incendio in corso nell'entroterra pesarese in una zona boschiva tra Apecchio e Sant'Angelo in Vado. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio da un testimone che ha visto levarsi in cielo una colonna di fumo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cagli e di Macerata Feltria.

L'origine delle fiamme

In rinforzo è intervenuta anche una squadra di volontari della protezione civile. La zona è impervia e difficilmente accessibile pertanto si è alzato in volo da Cingoli l'elicottero messo a disposizione per le attività antincendio nel periodo estivo dalla Regione Marche. Secondo i prime indicazioni, le fiamme sarebbero partite da una vecchia carbonaia in disuso. Sul posto ci sono anche i carabinieri forestali che svolgono accertamenti per risalire alle responsabilità del rogo. La vegetazione secca per la grave siccità in atto nel Pesarese favorisce il propagarsi delle fiamme.