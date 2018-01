Abitazione va a fuoco a causa della stufa a legna La proprietaria si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARPEGNA - Paura a Carpagna per una donna di 77 anni che la sera di San Silvestro ha visto ha casa andare in fiamme. Secondo i primi rilievi, il fuoco sarebbe stato innescato dalle scintille prodotte da una stufa a legna.L'incendio si è sviluppato alle 21,30 a Carpegna, in via del Molino. La proprietaria, che vive sola, ha cercato di spegnere il fuoco ma rendendosi conto di essere in pericolo è scappata appena in tempo.L'abitazione è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti. L'arrivo dei pompieri di Macerata Feltria e Urbino ha scongiurato il rischio che l'incendio si propagasse alle altre abitazioni. I pompieri sono stati impegnati quasi fino a mezzanotte.