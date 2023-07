PESARO Secondo stralcio del parcheggio bis San Decenzio, i lavori sono praticamente finiti: al posto della Fme c’è ora una nuova area di sosta che attende delle limature (segnaletica, stalli, illuminazione ecc..) per essere aperta e messa a disposizione della città. Un’operazione complessa lunga praticamente 12 anni. «Il 12 luglio sarà pronto», aveva detto la scorsa settimana l’impresa. E ieri solo la barriera di recinzione e pochi altri dettagli funzionali separavano il parcheggio del San Decenzio bis dal traguardo di avere ora un serbatoio di oltre 200 posti al servizio della città.

Il primo taglio del nastro



A fine ottobre l’inaugurazione del primo stralcio, atteso appunto da anni in particolar modo dagli ambulanti, con 104 posti auto, di cui 5 per persone con disabilità e di 9 stalli per motocicli, nella nuova area ex Fme, in via Mirabelli-Belgioioso. Il polmone per la sosta nei giorni successivi aveva subito affrontato la prova del nove, tra il Ponte di Ognissanti, con il notevole afflusso verso cimitero e mercato. Prova superata e nei mesi successivi il parcheggio è sempre stato molto utilizzato, sia per ampliare la possibilità di sosta rispetto al San Decenzio, che spesso è pieno, ma anche per dare una risposta al mercato settimanale.

E ora anche il secondo stralcio è giunto al termine e presto sarà pronto per l’apertura ufficiale.

Nei giorni scorsi chi operava al cantiere ha provveduto ad asfaltare il terreno e a piantumare gli alberi che dovranno sviluppare l’ombra. E a sua volta l’assessore al Fare Riccardo Pozzi, fresco di nozze, aveva aggiunto: «Dove c’era ghiaia, polvere e inerti, oggi c’è un parcheggio gratuito, illuminato e soprattutto con tanto verde e diverse alberature. Un ringraziamento alle ditte private, in particolare Fme e Teknowool, che hanno realizzato i lavori mantenendo gli impegni presi con l’Amministrazione comunale.

Dopo Villa Marina, il parcheggio dei Cappuccini appena approvato dal consiglio e l’attuale San Decenzio, avremo dunque un altro parcheggio gratuito a pochi passi dal centro, vicino al mare a disposizione di pesaresi e turisti, indispensabile nei giorni di mercato e sempre utile per tenere fuori le auto dal centro storico mantenendo il collegamento con la navetta gratuita». Già, a questo punto l’efficienza del servizio navette diventerà indispensabile per il suo utilizzo.



Il compimento



Sono altri 111 stalli, che porteranno il numero complessivo dell’intero sito San Decenzio bis a 215 posti auto. Si sta così avviando a compimento un’operazione complicata e lunga iniziata nel 2011, quando, dopo le richieste degli ambulanti, spostati dal Carducci al San Decenzio, per reperire nuovi stalli a servizio delle vetture degli utenti del mercato, era iniziata la ricerca di un’area. La barra era stata puntata verso l’area a fianco al cimitero, sull’altro lato di via Mirabelli, occupata però dalla Fme, con l’attività di inerti.

La ditta al tempo aveva già acquistato un terreno lungo l’interquartieri per spostare la propria attività. Costo complessivo dei lavori di 846 mila euro, coperto senza impegni diretti a bilancio per l’amministrazione, con la cessione di un altro terreno a fianco a quello della Fme in via Pertini, dove oggi si trova la catena Dm, del valore nella base dell’asta di vendita di 694 mila euro, rialzato dalla ditta del 18% circa, arrivando a compensare la cifra del parcheggio.