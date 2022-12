PESARO E siamo ornai a quota 88. Tante sono le telefonate - l’ultima e immancabile il giorno della vigilia per gli auguri di Natale - che Papa Francesco ha fatto alla famiglia Ferri, dopo il brutale omicidio di Andrea Ferri, avvenuto nell’estate del 2013.



Il legame



Una storia conosciuta e che tuttavia, ogni volta che si rinnova, non smette di stupire o di rallegrare il cuore per il legame di affetto e di amicizia che nel tempo si è instaurato tra il pontefice e Michele Ferri, quest’ultimo messo alla prova da un serie di dolori e di tragedie che avrebbero fatto vacillare chiunque e che il rapporto con il Papa ha saputo lenire e confortare. Michele Ferri aveva cercato il Papa poco dopo il delitto del fratello, gli aveva aperto il cuore, con tutto il suo carico di disperazione e di rabbia. Il pontefice non era rimasto insensibile a quella accorata richiesta di aiuto e da allora puntualmente ha telefonato alla famiglia Ferri, soprattutto alla mamma Rosalba, già vedova e duramente provata.

Aveva confortato mamma Rosalba anche quando gli è morto, qualche anno dopo, il figlio più piccolo, Paolo, affetto da sindrome di down e portato via da un tumore, da tutti chiamato “Paolino” o ancora più affettuosamente “Beola”. Poi è stato sempre Papa Francesco a dover confortare Michele quando anche la mamma Rosalba, così coraggiosa e forte, se ne è andata a 85 anni, nel settembre del 2021. Michele Ferri anno dopo anno, ha dovuto congedarsi dai suoi familiari e rinnovare la sua sofferenza. Ma Papa Francesco non gli ha mai fatto mancare la sua presenza. Il suo esserci.



Condivisione



E anche questa volta Michele Ferri ha voluto condividere via social la gioia della chiamata degli auguri dal Vaticano: «E’ sempre una grande emozione ascoltare la voce di Papa Francesco al telefono. Nonostante i suoi tanti impegni ha trovato il tempo per farci gli auguri di Natale», per poi concludere con il significativo e inequivocabile hashtag #88.