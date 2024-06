Motociclista finisce con l'Harley Davidson in una scarpata: paura a Pallino di Urbino

URBINO - Un sessantenne in sella alla sua Harley Davidson è finito in una scarpata in località Pallino, vicino Urbino. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mentre percorreva i tornanti del Montefeltro con altri tre amici ungheresi.

La moto recuperata

L'uomo, che probabilmente farà base a Senigallia dove dal 6 al 9 giugno si terrà il raduno europeo delle Harley, ha riportato solo qualche contusione. Più complicato recuperare la pesante moto, operazione riuscita grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Urbino.ì