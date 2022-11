MONDOLFO Carenza di camici bianchi per la guardia medica a Mondolfo. Dal Pd l’appello al sindaco Barbieri a relazionare e ad aggiornare la cittadinanza su una problematica che era emersa a marzo e rientrata per due mesi (settembre e ottobre), tornata alla ribalta adesso a causa di un nuovo stop dal 1 novembre.



L’iniziativa politica



È stata presentata un’interrogazione dai consiglieri comunali di minoranza Samuele Mancini e Luisa Cecarini (Pd): «Il nostro territorio è privo dal 1 novembre del servizio di continuità assistenziale come più volte segnalato anche sui giornali locali e discusso in occasione dei consigli comunali precedenti. Nel mese di marzo di quest’anno l’assessore regionale alla Sanità aveva firmato un accordo con i sindacati dei medici, recepito dalla delibera di giunta regionale n.220 del 7 marzo, che prevede l’innalzamento del compenso ai medici di medicina generale che garantivano il servizio. Un intervento che sembrava essere una soluzione alla problematica, ma che di fatto non ha dato risultati importanti sul nostro territorio per risolvere l’emergenza».

Coperti due mesi



L’impiego dei medici specializzandi ha coperto per due mesi il servizio di guardia medica al “Bartolini” di Mondolfo da settembre fino alla fine di ottobre. «Adesso – sottolineano i consiglieri Pd - sono iniziati i corsi di formazione in medicina generale e conseguentemente molti dei medici specializzandi che coprivano tali turni, non sono risultati più disponibili. Dalla data del 31 ottobre 2022 (ultimo giorno di sussistenza del servizio), nessuna informazione in merito è stata data dal Comune alla cittadinanza. La guardia medica di Mondolfo – prosegue Mancini - ha un bacino d’utenza importante che non può essere lasciato sguarnito. Pertanto chiediamo al sindaco (o all’assessore competente) di relazionare sulla situazione attuale del servizio di continuità assistenziale e nello specifico se è prevista la riapertura dello stesso. Quali azioni sono state intraprese finora dall’Amministrazione, nei limiti delle proprie possibilità?». Sul punto il sindaco interverrà stasera in consiglio comunale durante la seduta che avrà inizio alle 21 (in diretta streaming).