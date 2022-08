Urbino, Guardia di Finanza: il nuovo comandante è il tenente Pietro Cesarano

URBINO - Guardia di Finanza, avvicendamento al vertice della compagnia di Urbino: nella caserma “E. Briganti” è avvenuto l’insediamento del nuovo Comandante, il tenente Pietro Cesarano, proveniente dal Gruppo Malpensa. Il tenente Pietro Cesarano avvicenda il capitano Agostino Langellotti trasferito, dopo tre anni di comando della Compagnia di Urbino, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Bari con l’incarico di Comandante della Sezione Altre Accise e Imposte sui Consumi.

Arriva da Castellammare

Il tenente Pietro Cesarano, nato a Castellammare di Stabia (NA) nel 1995, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito il master di II livello “European transport infrastructures law and economics” e possiede la qualifica di 1° livello S.L.E.E. Al tenente Cesarano spetta l’importante compito di dirigere una Compagnia nella cui circoscrizione sono ricompresi ben 35 comuni della Provincia di Pesaro-Urbino. Il Comandante Provinciale, il Colonnello t.ST Enrico Blandini, e le Fiamme Gialle pesaresi gli formulano i migliori auspici per il nuovo incarico assunto