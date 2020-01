Greta Thunberg al Carnevale di Fano? Ecco la lettera con l'invito ufficiale

FANO – Greta Thunberg al Carnevale di Fano? E' quasi un sogno, ma intanto l'invito ufficiale è già partito. Il tema del Carnevale di Fano 2020 è l’ecosostenibilità ambientale. Un’idea alla quale la presidente Maria Flora Giammarioli e tutto il consiglio direttivo, tengono particolarmente "poiché il Carnevale - si legge in una nota - secondo questa Ente Carnevalesca non è solamente una festa popolare, ma un momento di cultura, che può essere anche di riflessione su temi importanti. La manifestazione inoltre, grazie alla sua visibilità anche nazionale, è un’ottima cassa di risonanza per inviare messaggi importanti come quello scelto per l’edizione 2020. Per rafforzare il messaggio, Giammarioli and Co. hanno deciso di scrivere ad una delle icone mondiali del momento che porta avanti la sua battaglia per l’ecologia con grande forza e determinazione.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata a Greta Thunberg:

“Gent.ma Greta Thunberg

Il carnevale di Fano apprezza molto ciò che sei riuscita a portare avanti durante questo periodo sulla sensibilizzazione ambientale. Grazie al tuo impegno e ai tuoi messaggi, milioni di bambini e ragazzi di tutto il mondo si sono avvicinati a questo tema così importante per il nostro futuro.

Il Carnevale di Fano vanta una storia millenaria che gli permette di essere riconosciuto come il carnevale più antico d’Italia. Attraverso un tono provocatorio e scherzoso, riesce ad esprimere e a lanciare messaggi importanti, coinvolgendo tutte le fasce di età e tutti i ceti sociali.

Siamo stati talmente colpiti da questo movimento globale che anche noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo, coinvolgendo e collaborando coi i ragazzi del Fridays for future Fano. Quest’anno il carnevale avrà come tema centrale l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Il titolo di questo tema sarà “I sentieri dell’Eco: casca il Mondo, casca la Terra, tutti giù per terra”. Un titolo tanto giocoso quanto drammatico.

I grandi carri allegorici, gli eventi collaterali, le sfilate in maschera, lanceranno messaggi di sensibilizzazione verso un sistema di vita più attento al Pianeta. Durante la manifestazione sarà presente un carro a Te dedicato dal titolo Barbie Greta del Maestro carrista Mauro Chiappa dell’associazione Fantagruel, di cui ti allego il bozzetto e la sinossi. Allego inoltre un e-book con una breve storia del Carnevale di Fano. Ci piacerebbe raggiungere e sensibilizzare più persone possibili con il nostro evento. Saremo onorati di avere anche la tua partecipazione per poter rendere questo nostro messaggio ancora più forte e importante. Le date del Carnevale sono: 9/16/23 febbraio 2020.

Cordialmente

La presidente

Maria Flora Giammarioli”

