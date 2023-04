Granfondo squali trek, tre giorni di eventi per tutti tra Gabicce e Cattolica

GABICCE A poco meno di un mese dal weekend targato Squali Trek, l’evento che in soli sette anni ha conquistato il quarto posto nel panorama delle granfondo italiane, è giunto il momento di presentare ufficialmente la nuova edizione, che si preannuncia ricchissima di novità per tutti.

Come cornice alla Conferenza di Presentazione è stato scelto il locale Mississippi sul mare di Gabicce, dove il primo cittadino, Domenico Pascuzzi, ha accolto i rappresentanti delle amministrazioni di Cattolica e di Tavullia, gli organizzatori dell’evento, gli sponsor e i media.

Per l’edizione 2023 sono state presentate due importanti novità.

A fianco dei due percorsi confermati, il lungo di 128 km e 2020 m di dislivello e il medio di 85 km e un dislivello di 1393, si aggiunge un terzo che ha un nome fortemente evocativo, Squali 46. Si tratta di un tracciato più corto e leggero, adatto a tutti coloro che volessero vivere in prima persona le emozioni della Squali Trek - con bici da corsa, mtb o anche e-bike ed e-gravel - senza l’agonismo della gara e l’assillo del cronometro. Un tracciato disegnato pensando ai neofiti e ai turisti appassionati di bici, nato con lo scopo di far “vivere” le bellezze del territorio con il giusto ritmo, assaporando il paesaggio circostante in tutta tranquillità e in piena sicurezza, scortati dalle guide bike. Il chilometraggio della SQUALI 46 sarà appunto di 46 km, numero magico che racchiude le formidabili gesta di Valentino Rossi, il pilota 9 volte campione del mondo, icona della MotoGP e uno degli sportivi italiani più famosi ed amati di tutti i tempi. Partenza, come per gli altri due percorsi, dall’ Acquario di Cattolica, domenica 14 MAGGIO, con fermata piacevolmente obbligatoria al favoloso ristoro in centro a Tavullia, dove si trova anche il VR46 Store, il negozio di Valentino Rossi con la più ampia collezione di abbigliamento, accessori e merchandising dedicati al Dottore (catalogo completo su www.vr46.com) e ai piloti della VR46 Riders Academy.

Squali Gravel

L’altra novità riguarda invece sabato 13 maggio, visto che il weekend si articola in tre giorni di iniziative adatte a tutti. La volontà del C.O. è quella di dare ogni anno qualcosa di nuovo ed appassionante ai ciclisti, ma anche ai turisti e alle famiglie che vorranno unirsi alla festa della Squali Trek. La Squali Gravel non è una semplice cicloturistica attraverso la Valle del Conca, ma un vero e proprio viaggio di emozioni e di puro relax a stretto contatto con la natura di un territorio ancora inesplorato, pedalando lungo le strade bianche dell’entroterra romagnolo. Due i percorsi proposti, i cui nomi sono ispirati a 2 specie di squali, in onore dell’Acquario di Cattolica : Il Verdesca Tour di 50 km con un dislivello di 770 m ACCOMPAGNATO da guide esperte della Valle del Conca e Il Toro Tour di 105 km con dislivello di 2250 m con traccia GPX fornita dalla segreteria prima della partenza.

Cattolica e Gabicce senza confini

Gli eventi sportivi si sono rivelati negli anni sempre di più una risorsa fondamentale per il turismo e le parole dei rappresentanti del Comune di Gabicce Mare e del Comune di Cattolica hanno confermato il pieno sostegno al team guidato da Filippo Magnani. L’obiettivo principale rimane sempre lo stesso: far conoscere e dare massima visibilità a due territori spettacolari, perfetti per chi pratica il ciclismo, unendo idealmente molti aspetti ricercati dallo sportivo e dal turista, dal profilo nazionale ed internazionale.

Foronchi: «Appuntamento immancabile»

“La Granfondo degli Squali – spiega la Sindaca di Cattolica, Franca Foronchi - rappresenta un appuntamento oramai immancabile che riesce a valorizzare al meglio questa nostra terra unendo mare e collina, costa ed entroterra. Ogni anno attendiamo l'arrivo di migliaia di ciclisti, di cui numerosissimi stranieri, ed è quindi un'occasione unica per destagionalizzare l'offerta turistica. Ma non si tratta di una semplice manifestazione sportiva ma della maniera di vivere la passione per la bici insieme alle proprie famiglie ed agli amici. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una nuova spettacolare tre giorni da vivere con entusiasmo. L'Amministrazione cattolichina non può che complimentarsi e continuerà a supportare gli organizzatori di questo imperdibile evento».

Belluzzi: «Sinergia territoriale punto di forza»

«La Granfondo degli Squali – aggiunge il Vicesindaco ed Assessore al turismo e grandi eventi di Cattolica, Alessandro Belluzzi - ha il suo punto di forza nella sinergia territoriale tra i due Comuni, nel supporto degli Enti Regionali, degli operatori economici e delle associazioni sportive. Per noi Amministratori è sempre stata, e continua ad essere, un incredibile modello organizzativo da prendere ad esempio per quel che riguarda il turismo sportivo. Il lavoro degli organizzatori sta dando ottimi risultati, lo dimostra il fatto che questa manifestazione lo scorso anno è stata l'unica che nel proprio settore di riferimento ha aumentato i partecipanti rispetto ad un calo generale, numero in crescita anche in questa edizione. A tutti loro e ai tanti volontari impegnati tutto l’anno va il nostro più grande ringraziamento».

Pascuzzi: «Quante novità»

“Sono tante le novità dell’ottava edizione della Granfondo, a partire dal percorso Squali 46 - sottolinea il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi – Siamo felici di presentare questa importante edizione qui al Mississippi. Il grande arrivo a Gabicce Monte con la “rustida di pesce azzurro” ad aspettare i ciclisti rimane un must della manifestazione grazie alla collaborazione dei bagnini di Gabicce Mare. Un evento in cui abbiamo sempre fortemente creduto che già da anni è diventato una vetrina per promuovere i nostri meravigliosi territori a vocazione cicloturistica, il nostro Parco e la Riviera del San Bartolo a livello nazionale ed internazionale”.

«Ringraziamo gli organizzatori, Velo Club Cattolica e Cicloteam 2001 Gabicce - prosegue l’Assessore allo sport del Comune di Gabicce Mare Roberto Reggiani - per il grande impegno che ha portato questo evento sportivo a livelli altissimi. L'arrivo a Gabicce Monte sarà come sempre spettacolare così come i percorsi nell'entroterra e nel Parco San Bartolo. Una manifestazione in grado di richiamare amanti del ciclismo e i loro accompagnatori non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo».

Infine, Filippo Magnani: «Per questa ottava edizione abbiamo puntato ancora di più sull’accoglienza e sulla varietà dell’offerta rivolta a tutti. Con l’introduzione della Squali Gravel e di un terzo percorso, Squali 46, in cui crediamo molto, vogliamo andare incontro alle esigenze di un nuovo movimento cicloturistico e alla tendenza attuale di sperimentare il viaggio e l’esplorazione di nuovi territori in bici. L’intensa attività promozionale fatta nei mesi scorsi alle fiere estere di turismo e agli eventi di respiro internazionale è tassello fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo e, grazie alla collaborazione e al pieno sostegno delle amministrazioni locali e dei nostri sponsor, stiamo puntando a chiudere a breve a quota 3000».