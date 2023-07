Grandinata sulla Valcesano, chicchi grossi quasi come palline da tennis su Frontone e Pergola. Ecco le previsione del tempo per il weekend sulle Marche

FRONTONE - Chicchi di grandine grossi quasi palline da tennis o come palline da golf. Sono caduti poco dopo le 14 a Frontone, Cagli, Serra Sant'Abbondio e Pergola, area della Valcesano, per alcuni interminabili minuti. Da San Lorenzo in Campo in giù solo una violentissima pioggia. Facile prevedere danni alle auto e all'agricoltura, con disagi purtroppo diffusi.

«Danni alle auto»

Il Comune di Serra Sant'Abbondio si è subito attivato: «Senza alcuna allerta meteo oggi pomeriggio una pesante grandinata ha colpito il nostro territorio comunale.

Si segnalano ingenti danni alle macchine. É un dato di fatto le zone interne sono molto più sensibili ai cambiamenti climatici con continui eventi estremi Una grandinata con chicchi grandi come palline da golf di diametro superiore ai 5 cm non si era mai vista nella zona del Catria. Si invita la popolazione a comunicare eventuali emergenze al Coc comunale chiamando lo 0721.730120 o tramite il cellulare del Sindaco 333.9141018 o tramite whatsapp al cellulare 379.1898181».

Un chicco di grandine caduto sulla Valcesano

Il meteo sulle Marche

La regione continua ad essere posizionata sul bordo settentrionale dell'anticiclone presente ormai da una decina di giorni nel bacino del Mediterraneo, con conseguente afflusso di correnti occidentali. Il transito di aria leggermente più fresca nella bassa e media atmosfera, favorirà qualche breve rovescio o temporale nelle ore pomeridiane in particolare lungo la fascia collinare e costiera ove l'onda di risalita dei flussi discendenti dagli Appennini consentirà il sollevamento dell'aria in quota.

Le previsioni del tempo per sabato 22 luglio 2023

Cielo inizialmente sereno ad eccezione del settore settentrionale in cui permarranno, nelle prime ore del giorno, deboli addensamenti cumuliformi in via di dissolvimento. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi nel settore basso collinare e costiero che si dissolveranno dal tardo pomeriggio.

Nelle prime ore del giorno - secondo le previsioni della Protezione civile delle Marche - possibilità di isolati rovesci nel settore settentrionale della regione in rapido esaurimento. Dalla tarda mattinata brevi rovesci o temporali lungo la fascia basso collinare e costiera in esaurimento nel corso del pomeriggio

Temperature: senza variazioni di rilievo nei valori minimi così come i valori massimi ad eccezione del settore settentrionale della regione in cui avranno una lieve flessione. Osimo, con 36 gradi, sarà la città più calda.

Venti di brezza tesa sud occidentali nelle zone interne con temporanea intensificazione a vento moderato lungo i rilievi nelle ore centrali della giornata. Di brezza tesa sud orientali lungo la costa con temporanee raffiche a vento moderato nel pomeriggio. Mare quasi calmo, poco mosso dal pomeriggio.

Le previsioni del tempo per domenica 23 luglio 2023

Cielo sereno con locali addensamenti cumuliformi nelle ore più calde della giornata nel settore centro meridionale della regione. Precipitazioni assenti Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi (si segnalano comunque i 37 gradi previsti a Fabriano). Venti di brezza tesa sud occidentali nelle zone interne e sud orientali lungo la costa

Mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio