MAROTTA - Un’ora di pioggia torrenziale nella tarda mattinata di ieri ha di nuovo mandato in tilt il reticolo di scarichi e condutture a Marotta N ord trasformando via Ferrari in un torrente a cielo aperto.

Panico e paura tra gli abitanti del quartiere così come nelle vie limitrofe come via Rovani e via Corfù, negli ultimi anni sempre più soggette ad allagamento in occasione degli eventi atmosferici avversi.

Livello di 15 centimetri

La pioggia caduta dopo un mese quasi di siccità si è scontrata con un mare quasi in tempesta che ha di fatto reso ancora più difficile lo scarico a mare mettendo in crisi viabilità, traffico e costringendo il Comune a chiudere precauzionalmente le strade. Sui social in tanti hanno condiviso foto e video di via Ferrari ricoperta da almeno quindici centimetri di acqua e fango che il sistema fognario non teneva più.

«Sì, abbiamo avuto paura, l’ultima volta abbiamo dovuto buttare via tre camion di roba – ha commentato Beatrice Sebastianelli – . Purtroppo è accaduto di nuovo, questa volta abbiamo messo le protezioni alle porte ma certo qui ogni volta che piove un po’ più del normale siamo alle solite».

Sottopasso pedonale invaso

Completamente invaso dall’acqua il sottopasso pedonale sotto la ferrovia tra la statale adriatica e via Chiesa. È stato attivato il centro operativo comunale, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i volontari della protezione civile “Faà di Bruno” che con le pompe idrovore hanno liberato le condotte ostruite per liberare quanto prima i garage e i tratti di strada che nel pomeriggio si presentavano ancora allagati. Anche i vigili del fuoco di Fano hanno eseguito un decina di interventi tra Torrette e Marotta. Nel primo pomeriggio il Comune di Mondolfo ha pubblicato un avviso di allarme invitando «i cittadini della zona a prestare la massima attenzione, evitare gli spostamenti e salire ai piani alti».

Viabilità ripristinata alle 19

La situazione è stata costantemente monitorata dal sindaco Barbieri e dalla giunta in coordinamento con l’ufficio tecnico comunale. Alle 19 l’amministrazione comunale ha comunicato che era stata completamente ripristinata la viabilità nel quartiere di Marotta nord e che oggi le scuole saranno regolarmente aperte. Disagi contenuti nel resto della città con i sottopassi liberi e transitabili in via Togliatti e via Chiesa e il casello autostradale regolarmente aperto.

C’è stata apprensione soprattutto tra i genitori degli alunni del plesso scolastico di via Corfù dove l’area antistante la scuola si era completamente allagata.

La sicurezza nei piani alti