GRADARA Troppo alcol certo ma forse anche una certa propensione all’attaccar bottone. Altro arresto, altro caso. Quello delle minacce e sputi al termine di una serata alticcia trascorsa al circolo. Per questo un 33enne è finito in manette.

Il fatto è avvenuto nella sera di giovedì quando il ragazzo italiano ha iniziato a importunare le persone ch erano presenti nel locale. E in un crescendo di vilenza verbale ha iniziato a inveire contro altri presenti in un Circolo di Gradara, con particolare violenza nei confronti di una ragazza che ha avuto visibilmente paura. Per questo qualcuno dei presenti ha pensato bene di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e così sono stati chiamati i carabinieri. I militari sono arrivati all’interno del circolo e hanno tentato subito di calmare l’esagitato ma con scarsi risultati. Infatti alla vista delle divise l’uomo ha dato ulteriormente in escandescenze non limitandosi alla violenza verbale ma ricorrendo a quella fisica spintonando e facendo cadere un militare. In quei frangenti si è trasformato in una vera e propria furia, con il cervello annebbiato dall’eccesso di alcol ingerito.

«Ti ammazzo»



Il 33enne è’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma dove ha continuato a minacciare i militari anzi alzando i toni dell’aggressione e delle minacce. «Ti ammazzo» e ancora: «Ti verrò a prendere». Ieri mattina, durante l’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato Stefano Vichi che difende il ragazzo, ha chiesto i termini a difesa e il processo sarà celebrato il 24 gennaio. Il giovane è stato rimesso in libertà