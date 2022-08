Il targasystem scopre lo scuolabus di Gradara senza assicurazione: scatta la maxi multa

GRADARA - Maxi multa per lo scuolabus del Comune di Gradara pizzicato dal Targasystem senza assicurazione. La sanzione è di 606 euro. L'infrazione è stata registrata alcuni giorni fa a Gradara mentre il mezzo trasportava alcuni ragazzini verso i centri estivi.

La dimenticanza

Il mezzo appartiene alla ditta Scoppio di Gioia del Colle che ha in gestione il servizio per il Comune di Gradara. Come da prassi, alla segnalazione dell'assenza di assicurazione, è entrata in funzione la polizia municipale di Gabicce Gradara fermando lo scuolabus ed elevando la multa. L'assicurazione non era stata rinnovata per una dimenticanza (probabilmente legata al fatto che la scuola riprenderà a settembre). Una dimenticanza salata da 606 euro con contestuale riattivazione immediata dell'assicurazione.