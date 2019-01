Sorprende i ladri dentro casa: ​fuggono con i soldi e gli orecchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Sorprende i ladri in casa che stanno razziando e li fa fuggire. E’ accaduto l’altra sera intorno alle 19.30 a Gradara in un’abitazione di via Santo Stefano. I ladri, approfittando che in casa non c’era nessuno sono riusciti a entrare e hanno iniziato a frugare dappertutto finchè non sono riusciti a impossessarsi di un paio d’orecchini e di 300 euro in contanti. In quel momento però è entrato in casa per l’ora di cena il proprietario che quando si è accorto dei ladri all’interno dell’abitazione ha iniziato a urlare. I malviventi sorpresi dalla presenza improvvisa del padrone di casa hanno preferito scappare da dove erano venuti, riuscendo a portarsi via solo gli orecchini e il denaro in contante. La vittima ha chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini.