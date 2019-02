Rissa nel locale: accoltellati due ​ragazzi di 23 anni, sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Due ragazzi di 23 anni sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Rimini dopo essere stati accoltellati la notte scorsa in un locale di Riccione, La Mulata. I due ragazzi di Gradara sono stati operati nella notte ed ora sono entrambi in prognosi riservata: uno ferito al fianco si trova in rianimazione, l’altro, con lesioni all’addome, in chirurgia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati in seguito ad una lite scaturita da futili motivi. I militari, che hanno disposto posti di blocco in tutta la zona, sono ora sulle tracce degli aggressori.