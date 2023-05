Intrappolati in casa dal maltempo, una coppia e un cane salvati con il gommone per alluvionati a Gradara

GRADARA - Hanno utilizzato l'attrezzatura per il recupero delle persone alluvionate, per mettere in salvo un uomo disabile bloccato dentro casa con la compagna ed il cane. Il maltempo impediva di uscire e la coppia ha temputo che l'acqua potesse entrare nell'abitazione ed intrappolarla. Così ha chiesto aiuto ed a Granarola di Gradara sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro che hanno provveduto a soccorrere la coppia ed il cane con un gommone per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118 che attendevano in una zona sicura.