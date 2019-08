Il Magic Castle di Gradara si colora con draghi, fate e diecimila farfalle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Draghi, maghi e fatine: ma anche diecimila farfalle ad accompagnare il Gradara Magic Castle."Le farfalle trasportano gli ospiti in un mondo di fantasia, come leggere traghettatrici di sogni" racconta il Direttore Artistico Marcello Franca. "Le abbiamo volute sin dalla prima edizione perché rappresentano il cuore di quella che è la nostra festa: guardare il mondo dall'altro, sulle ali della fantasia e della leggerezza"Centinaia di famiglie si sono dati appuntamento ieri sera nel borgo per l'inaugurazione del Festival tra Draghi, Regine e personaggi che arrivano a Gradara direttamente dal mondo della Fantasia. Gli ospiti hanno assistito a spettacoli in anteprima per l'italia, come l'invasione dei Draghi Rossi dall'Olanda dei Close Act che riescono ad emozionare grandi e piccini. Nel Teatro Abracadabra hanno preso vita le fantastiche storie luminose degli eVolution Dance Theatre."Per eVolution dance theater è la terza partecipazione al festival THE MAGIC CASTLE di GRADARA, ed è sempre un enorme piacere tornare poichè non solo è una bella esperienza lavorativa ma tra gli artisti , organizzatori e pubblico si instaura una bellissima atmosfera familiare." ci conferma Nadessja Casavecchia co-director eVolution dance theater " Per la compagnia il The Magic Castle Gradara è una bellissima occasione per sperimentare nuove idee e anche quest'anno abbiamo portato una coreografia in anteprima basata sul gioco di riflessi e specchi . La luce è protagonista e crea dal buio l'atmosfera magica che si respira in tutto il festival. "Le farfalle di Gradara quest'anno sono anche altissime e colorate: arriva lo spettacolo "Colors" di Pavana Teatro con creature eteree che danzano e volteggiano sui trampoli."Gradara, negli ultimi anni, si è caratterizzata sempre più come un contenitore poliedrico di storie, esperienze ed emozioni." ci racconta il Sindaco Filippo Gasperi "In occasione di The Magic Castle, il borgo esprime al meglio la sua indole fantastica e sognatrice, diventando un luogo incantato dove tutto è possibile, dove i bambini incontrano i loro sogni e i “grandi” tornano bambini"