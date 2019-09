I lupi fanno strage di pecore e capre poco lontano dal centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Un branco di lupi ha aggredito e sbranato un gruppo di capre a 100 metri dal centro abitato di Gradara. Un massacro nonostante gli animali fossero all’interno di un recinto con reti alte circa tre metri. La scoperta dei proprietari dell’azienda agricola Rossetti di via Vicinato, a Fanano, è avvenuta sabato mattina intorno alle 6. Tre capre letteralmente sbranate, una quarta morta probabilmente per la paura, un’altra ferita e una dispersa. Una vera carneficina, al di là del valore degli animali stimato intorno ai 600-700 euro e delle spese per smaltire le carcasse. La Regione fornisce solo dei contribuiti per riparare le recinzioni. L’azienda agricola, nata sei anni fa, è abitata così come diverse altre case che si trovano a circa 100 metri di distanza.Un altro particolare racconta quanto sia stata aggressiva l’azione dei lupi, almeno tre, indicativamente intorno alle 5: «Li ha scoperti mia madre, quando è andata a dar da mangiare agli animali alle 6 - racconta Mattia Rossetti, 26 anni, perito meccanico ma titolare dell’azienda che ha aperto 6 anni fa nel solco della tradizione dei suoi nonni e che produce farine integrali con un mulino a pietra - . Dopo aver visto le capre morte ha notato ai margini del bosco un gruppo di caprioli che, da tempo, si avvicinavano al nostro recinto, alto tre metri, per stare vicino alle capre e mangiare qualcosa, dopo aver battuto i timori iniziali della presenza dell’uomo. Erano impauriti, non volevano rientrare nel bosco».