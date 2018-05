Un fulmine si abbatte sulla strada e apre una grossa buca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Paura a Gradara, dove poco prima delle 18 un fulmine ha colpito la strada nei pressi del bivio di Santo Stefano.Il boato ha spaventato i residenti della zona, ma per fortuna in quel momento sulla strada non stava passando nessuno. In caso contrario le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori. Il fulmine ha comunque aperto una gorssa buca nel manto stradale, prontamente rattoppata dagli addetti comunali.