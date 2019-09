Fanno esplodere il bancomat e portano via 35mila euro sotto gli occhi dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - Esplosione di un bancomat all'1,30 di stanotte a Gradara, ai danni della filiale di Rivierabanca di via Mercato. Tutto è accaduto in pochi minuti: i banditi, almeno tre a volto coperto, hanno iniettato gas nelle fessure del bancomat. Una volta saturo l'esplosione che ha svegliato mezzo quartiere. L'onda d'urto ha scagliato pezzi del coperchio d'acciaio del bancomat in strada e all'interno della banca. Uno dei tre malviventi è entrato in banca ormai squarciata e ha preso i soldi mentre i complici riempivano i sacchi di banconote. Il bottino supererebbe i 35mila euro. Il colpo sotto gli occhi dei residenti svegliati dall'esplosione. I tre sono scappati su una Punto nera che è stata poi data alle fiamme in mezzo a un campo a tre chilometri. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Gabicce Mare e al reparto operativo di Pesaro.