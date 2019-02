Accoltellati fuori pericolo: â€‹campi nomadi al setaccio per l'aggressore

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRADARA - La buona notizia è che Federico e Luca, i due 23enni di Gradara, stanno meglio e sono fuori pericolo. Già sabato dopo l’intervento c’era un moderato ottimismo tra i medici dell’Infermi di Rimini, ma ieri, quello ritenuto in condizioni più serie, Federico Tordi, è stato risvegliato ed ha cominciato gradualmente a ricordare quanto avvenuto 36 ore prima fuori da “La Mulata” di Riccione, quando con l’amico Luca Nesi è stato avvicinato dal gruppo che pretendeva 50 euro per comprarsi della droga. Frammenti di memoria che saranno utili anche ai carabinieri che ieri, con il tatto e la circospezione dovuti alla condizione del ragazzo, lo hanno sentito. Finora le indagini hanno portato al fermo di tre ragazzi, tra cui un minorenne, che fanno parte dello stesso gruppo familiare gravitante tra Coriano e Riccione: accusati di tentato duplice omicidio in concorso a cui si aggiunge la rapina perchè a uno degli aggrediti sarebbero stati sottratti nella colluttazione circa 300 euro in contanti.