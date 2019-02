Accoltellati fuori dal locale: si è costituito il quarto aggressore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Il quarto uomo si è costituito.il quarto uomo dell’assalto ai due 23enni di Gradara,dopo aver negato soldi per comprare cocaina, si è consegnato ai carabinieri di Riccione.Su di lui pendono le accuse di tentato omicidio e tentata rapina, è sospettato di essere l’autore materiale dei fendenti che hanno mandato all’ospedale in gravi condizioni i due ragazzi di Gradara. In precedenza erano stati arrestati altri due maggiorenni ed un minorenne, tutti di etnia Sinti. Negli ultimi giorni il controllo sui campi nomadi dei carabinieri si era fatto asfissiante e l’uomo ha deciso di costituirsi.