GOLA DEL FURLO - Paura per tre ragazzi di Jesi alla Gola del Furlo. La stazione di Pesaro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è stata nuovamente attivata oggi pomeriggio, intorno alle 18.45 per tre ragazzi di Jesi che avevano smarrito il sentiero in località Gola del Furlo.

La decisione di uscire dal tracciato



Il gruppo, una volta completata la salita dal sentiero 449, ha deciso di uscire dalla traccia seguendo un ghiaione verticale e trovandosi di conseguenza impossibilitato a proseguire a causa del grande strapiombo sottostante.

Un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico è arrivato con una calata di corda di 100m sul ragazzo rimasto bloccato, mentre gli altri due erano riusciti piano piano a risalire. Una squadra del CNSAS e dei Vigili del Fuoco ha così recuperato il tecnico ed il ragazzo attraverso un “sistema di contrappesi”, una manovra su corda. Il gruppo è stato successivamente riaccompagnato a valle. Sul posto anche l’elicottero Drago VVF