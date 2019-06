Il sindaco Ricci brucia i tempi e annuncia la nuova giunta I volti nuovi sono solo tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ecco la nuova giunta di Pesaro, il sindaco Matteo Ricci con un blitz sui social ha svuotato il sacco sui nuovi assessori, lasciando ad oggi la presentazione della squadra con la distribuzione delle deleghe e comunicazioni contingenti. Due terzi dell’esecutivo è quello uscente, con le riconferme degli assessori Enzo Belloni (Città in Comune), Mila della Dora (Forza Pesaro), Daniele Vimini, Sara Mengucci, Giuliana Ceccarelli, Antonello Delle Noci del Pd.Nuovo è invece Andrea Nobili, sempre dem, che fa il salto di qualità da consigliere e presidente del consiglio comunale. A loro si aggiungono le new entry, Riccardo Pozzi (lista Ricci), Heidi Morotti per la lista civica Il Faro, in assoluto la vera novità perchè entra dalla porta principale del Comune senza prima un passaggio nella palestra del consiglio comunale come è invece accaduto per Nobili e per Pozzi che viene dalla precedente civica “Impegno in Comune”.