TERRE ROVERESCHE - Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio nella ditta Solari Metalli srl di Schieppe di Orciano in via dell’Agricoltura 2 nel Municipio di Orciano di Pesaro, Comune di Terre Roveresche. Il 22enne Federico Serrallegri di Sant’Ippolito è rimasto ferito agli arti inferiori da schegge di materiale ferroso dopo lo scoppio di una bombola che stava trasportando con l’utilizzo di un escavatore. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi.

Il trasporto all'ospedale regionale

Alle 15 è arrivata nei pressi dell’opificio l’eliambulanza per trasferire il ferito all’ospedale di Torrette di Ancona. Da quanto si è appreso il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe però subito pesanti conseguenze alla gamba sinistra che sarebbe rimasta fortemente compromessa. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano, i carabinieri di Terre Roveresche al comando del luogotenente Antonio Meduri, gli operatori del 118 e per gli accertamenti del caso anche l’Ispettorato del lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che tutto è avvenuto durante la lavorazione di taglio, operazione alla quale ha fatto seguito lo smaltimento di alcune bombole di Gpl e ossigeno oltre ad alcuni estintori. Operazione avvenuta con l’impiego di un escavatore dotato di pinza.

Infortunio grave

Per cause al vaglio degli inquirenti una bombola è scoppiata. Il dipendente, non certo alle prese con quella manovra per la prima volta, è stato investito da schegge impazzite che gli hanno colpito le gambe. Si è reso urgente l’intervento dell’eliambulanza, date le condizioni del ragazzo in codice rosso. Tutti gli operatori dell’area industriale si sono resi conto che qualcosa di molto grave era successo. Il sindaco di Sant’Ippolito Marco Marchetti si è premurato di avere notizie sulle condizioni in cui versava il suo concittadino. Il primo cittadino di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli ha chiesto informazioni più dettagliate per avere un quadro preciso dell’accaduto.

Verifiche sulla causa

Quale sia stata la causa dell’esplosione dovranno stabilirlo sia i tecnici dei vigili del fuoco intervenuti per gli accertamenti del caso, sia gli inviati dell’Ispettorato del lavoro. La notizia di quanto successo si è allargata a macchia d’olio. Il ragazzo rimasti ferito è conosciuto, benvoluto e stimato. Insieme ai carabinieri la ricostruzione dell’incidente ha richiesto ai vari esperti diverse ore anche se molti particolari comprensibilmente non sono stati resi noti. Da escludere che sia stata commessa qualche imperizia.