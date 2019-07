Giovane mamma trovata morta in casa Lascia un bimbo di 5 anni, choc in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FANO - «Vado in bagno», aveva detto, ma non ne è uscita viva. Una giovane mamma di soli 35 anni, M.C., è stata stroncata da un malore nella sua casa a Torrette di Fano intorno alle 22 dell’altro ieri. La crisi fatale potrebbe essere stata provocata da una presunta assunzione di droga in dosi eccessive.Il sospetto di overdose dovrà comunque essere valutato in base agli esiti di alcuni accertamenti e analisi su oggetti, materiali e sostanze ritrovate dalla polizia nel bagno. Il pm Maria Letizia Fucci disporrà l’esame autoptico sulla salma, ora composta nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce a Fano.