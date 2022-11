FANO - Si terrà domenica 4 dicembre la prima edizione del giorno del ringraziamento che l’amministrazione comunale ha istituito per rendere merito a quei semplici cittadini che in forma del tutto disinteressata hanno fatto del bene alla città.

Nel presentare l’iniziativa, insieme agli assessori Barbara Brunori e Dimitri Tinti, il sindaco Massimo Seri ha precisato che l’evento sarà istituzionalizzato e si ripeterà ogni anno il 5 dicembre, in occasione della giornata mondiale del volontariato; quest’anno si è scelto il giorno precedente, domenica, per introdurlo in una giornata festiva.

Quelli lontani dalla ribalta

«Vogliamo premiare – ha detto il sindaco – il vero volontariato che non cerca la ribalta delle telecamere. E’ arrivato il momento di far sapere a tutti quanto bene si fa nella nostra città, quante persone ci sono che, in maniera anonima e silenziosa, mettono a disposizione il loro tempo, le proprie risorse e competenze per aiutare il prossimo».

Verrà dunque consegnato un premio a forma di cuore, cui è stato dato il nome di “Cuore Comune” per simboleggiare il senso collettivo del grazie che verrà pronunciato a favore di chi ha manifestato con il suo impegno l’amore per la città. Il riconoscimento verrà assegnato a 4 – 6 persone che verranno individuate tra quelle segnalate dalla città stessa. Il sindaco infatti ha già inviato una lettera alle associazioni e alle parrocchie perché comunichino dei nominativi e la stessa cosa possono fare i singoli cittadini, proponendo il loro nominativo sull’indirizzo web: sindaco@comune.fano.pu.it.

La premiazione il 4 dicembre

dicembreLa cerimonia si terrà nel pomeriggio del 4 dicembre al teatro della Fortuna. Tra l’altro ai premiati verrà riservato il palco centrale del teatro in occasione di uno spettacolo che potranno scegliere liberamente nel corso della programmazione della stagione di prosa o quella musicale. Nel corso degli anni si formerà un albo dei benemeriti, a cui la città rivolgerà il suo “grazie”.

La scelta potrà avvenire in tutti i campi: nel sociale, nello sport, nel tempo libero, nel mondo degli anziani, in quello dei disabili. Fano è particolarmente ricca di volontariato: si pensi alla protezione civile, agli operatori della Caritas, ai volontari della Croce Rossa, ma anche a tutti coloro che all’interno di un ’ associazione, o per loro libera iniziativa, dedicano il loro tempo per rendere più bella e sicura la città; il contraltare di coloro che si divertono a deturpare gli arredi pubblici o a sporcare i monumenti o i muri delle case con scritte vandaliche.

La risorsa della comunità