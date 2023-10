Giorgia Meloni ad Acqualagna (con la figlia Ginevra), firmato il contratto di coesione con Acquaroli

ACQUALAGNA - Giorgia Meloni ha firmato il contratto di coesione e sviluppo con la Regione Marche. Un patto da 375 milioni siglato ad Acqualagna, dopo avere trascorso tutta la giornata di sabato a Senigallia, salutata da un bagno di folla come una vera star. La premier ha soggiornato alla Terrazza Marconi, assieme alla sorella e alla figlia Ginevra.



Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, Meloni è stata accolta ad Acqualagna dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli e da Luca Lisi, il sindaco della città dove oggi viene inaugurata la 58ma edizione della Fiera internazionale del tartufo bianco e dove si trova la casa natale del fondatore dell'Eni Enrico Mattei.

«L'accordo che abbiamo firmato oggi con la Regione Marche - ha sottolineato Giorgia Meloni - parla di coesione e sviluppo, di scelte importanti per il futuro di medio e lungo periodo, scelte strategiche sul ruolo che lo Stato assieme alle Regioni deve portare avanti».



Il ricordo della premier: «Enrico Mattei, un grande italiano»

«Questo è un comune straordinario - ha detto la premier -, famoso anche a livello internazionale anche per l'eccellenza del tartufo bianco, ed è il comune che ha dato i natali a un grande italiano come Enrico Mattei.

Lo ricordiamo oggi dopo aver celebrato ieri il sessantunesimo anniversario della sua scomparsa, fu uno degli artefici del miracolo italiano del dopoguerra, capace di vedere un'opportunità dove altri vedevano solo crisi, di capire che la politica energetica di un Paese è fondamentale».

Il presidente del consiglio ha continuato: «Mattei sapeva che le grandi nazioni lavorano insieme quando una ha rispetto dell'altra. Il governo ha preso spunto da Mattei per il Piano con cui puntiamo a riposizionare la nazione anche dal punto di vista strategico».





Una passerella serrata ma distensiva e “leggera” a far da contrappeso alla sua septimana horribilis pubblico&privata tra affari di famiglia, tensioni in maggioranza e la guerra israelo-palestinese. A mettere un po’ di pepe ci proverà il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: «Vorrei sapere il perchè degli ulteriori 50 milioni di tagli e chiederle che il commissario Figliuolo gestisca anche il post alluvione di settembre 2022 non solo del maggio scorso». Ma oggi sarà comunque una giornata storica perchè Giorgia Meloni torna nel Pesarese da premier per la prima volta. Le ultime erano state per appoggiare le candidatura di Francesco Acquaroli, a settembre 2020, e di Nicola Baiocchi, a maggio 2019, come leader di FdI. Un’era politica fa.