ACQUALAGNA Già avvezzi a passati patti della crostata o della tagliatella, è abbastanza telefonato ribattezzare per i posteri l’odierno Meloni Day come il patto del tartufo: l’oro gourmet di Acqualagna a rafforzare il binomio cucina&politica. Sia per l’accordo di coesione tra Governo e Regione che metterà la firma su oltre 375 milioni di risorse destinate alle Marche (seconda regione dopo la Liguria), sia perchè sul tavolo presidenziale a ‘mo di suggello non spunterà il classico bouquet di fiori bensì un cesto di super Tuber Magnatum Pico.

Guarda caso giusto ieri sono stati trovati due maxi tartufi bianchi, per un peso di 1 chilo e 700 grammi: buoni aruspici della combo tra l’apertura della 58esima Fiera e l’arrivo della premier, accompagnata dal ministro Raffaele Fitto e dal presidente della Regione Francesco Acquaroli. A far gli onori di casa con il sindaco Luca Lisi, il parlamentare Antonio Baldelli che inaugurerà la mostra mercato e una sventagliata di cariche pubbliche a iniziare dallo stato maggiore di FdI. Non ci sarà il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ma nessun sgarbo istituzionale: «L’ho saputo tardi - commenta - e sarò a Firenze per un precedente impegno». Non è il solo ad aver appreso della premier in corner, l’effetto sorpresa del G-Day ha spiazzato un po’ tutti, dagli amministratori ai tutori della sicurezza che hanno avuto solo 48 ore di tempo per organizzare massiccio servizio d’ordine e logistica. La telefonata da Palazzo Chigi è arrivata solo nel pomeriggio di mercoledì e da quel momento è iniziato più che un valzer una rumba di incontri.



Cerimoniale & blindatezza



Questione di cerimoniale e di sicurezza: ovvero come conciliare il bagno di folla che si attende (e oggi ad Acqualagna ce ne sarà davvero tanta) con i controlli blindati dovuti all’alta carica e ai tempi ad also zero in cui siamo immersi? Ci sono state riunioni su riunioni, tra le ultime quella di ieri pomeriggio con il Comitato sull’ordine pubblico convocato dalla Prefettura. E altri incontri lampo questa mattina prima del programma ufficiale. Che prevede alla 11.30 l’arrivo della premier - già da ieri sera ad Ancona proveniente da Bruxelles e con visita-lampo a Senigallia sui luoghi dell’alluvione -, alle 12 la firma del patto al Salotto del Gusto, alle 12.30 (se ci sarà tempo) la visita alla casa natale di Enrico Mattei di cui ieri erano i 61 anni dalla morte, alle 13 il tour degli stand in piazza Mattei e del Mercato del Gusto finchè, alle 13.30, il rito del pranzo al Ristotartufo concluderà in un attovagliamento collettivo (tarallucci, vino e tartufo) la giornata ad Acqualagna.

Una passerella serrata ma distensiva e “leggera” a far da contrappeso alla sua septimana horribilis pubblico&privata tra affari di famiglia, tensioni in maggioranza e la guerra israelo-palestinese. A mettere un po’ di pepe ci proverà il presidente della Provincia Giuseppe Paolini: «Vorrei sapere il perchè degli ulteriori 50 milioni di tagli e chiederle che il commissario Figliuolo gestisca anche il post alluvione di settembre 2022 non solo del maggio scorso». Ma oggi sarà comunque una giornata storica perchè Giorgia Meloni torna nel Pesarese da premier per la prima volta. Le ultime erano state per appoggiare le candidatura di Francesco Acquaroli, a settembre 2020, e di Nicola Baiocchi, a maggio 2019, come leader di FdI. Un’era politica fa.