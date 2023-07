Gianni Morandi, concerto a Matera e pranzo, il giorno dopo, a Fano alla trattoria Da Maria: «Grande gioia per il palato»

FANO - Gianni Morandi a Fano per degustare i piatti prelibati della Trattoria Da Maria. «Maria ha novant’anni e cucina da 70 nella sua storica trattoria - scrive l'artista - Una grande gioia per il palato!». Quello tra Maria e Morandi è una conoscenza che va avanti da anni tanto che il cantante, appena può e si trova in zona, non perde l'occasione per fermarsi nel locale di via IV Novembre e mangiare.

Concerto a Matera

Puntuale, anche questa volta, dopo il concerto di Matera (non proprio a due passi da Fano), Morandi nel tragitto per tornare a casa ha voluto fare un pit-stop rigenerante alla Trattoria Da Maria.

Ecco il post di Gianni Morandi