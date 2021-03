Gianni Morandi ringrazia la caricaturista di Fano, ma la mette in provincia di Ancona: raffica di sfottò social

FANO - Una piccola gaffe social di Gianni Morandi scatena una tempesta di sfottò social sull'asse storico della rivalità tra Fano e Pesaro.

Morandi, ricoverato in ospedale per alcune ustioni, ha voluto ringraziare Samanta Bartolucci, di Fano, per avergli inviato una caricatura in regalo. Ma ha scritto: "31 marzo. Ecco gli speciali auguri di pronta guarigione da parte di Samanta Bartolucci, bravissima caricaturista di Fano (AN)". Fano in provincia di Ancona? Immediatamente si sono "incendiate" le bacheche social con una pioggia di sfottò tra Pesaro e Fano, tra chi vorrebbe cambiare provincia e chi ricorda "chi comanda" (il capoluogo). Un "braccio di ferro" a suon di gag fino a che Gianni Morandi, imbeccato anche dai molti commenti, ha corretto il tiro. Fano, provincia di Pesaro e Urbino.

