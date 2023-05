Certificati vaccinali falsi per bambini firmati da un medico pesarese: 19 genitori no-vax riminesi a processo

RIMINI - Avevano ottenuto per i loro figli la certificazione di dosi di vaccini obbligatori, in realtà mai eseguiti, con l'aiuto di un medico iscritto all'Ordine di Pesaro. Il dottore nel frattempo è deceduto, i bambini avevano così ottenuto l'iscrizione al nido e scuole d'infanzia nel biennio 2016-17, e 19 tra papà e mamme no vax (residenti a Montescudo Montecolombo, Gemmano e Riccione) sono finiti ieri davanti al tribunale monocratico di Rimini con l'accusa di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico. Cosa rischiano? Anche un anno di reclusione o una multa fino a 516 euro.

Fino a 300 euro a testa

L'accusa inizia della Procura era anche di corruzione ma il reato contestato è poi decaduto. Al medico avrebbero versato fino a 300 euro a testa. I bambini, all'epoca dei fatti, avevano tra i 2 e 14 anni. I carabinieri avevano agito usando anche delle intercettazioni dopo l'inizio delle indagini nel 2019.