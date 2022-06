I Genesis e quella partita di calcio giocata a Pesaro davanti al Ranch. Le rivelazioni 50 anni dopo

PESARO Era l’11 aprile 1972 quando il vecchio palasport di viale dei Partigiani ospitò i Genesis, quando la band di Peter Gabriel, ancora sconosciuta al grande pubblico, salì sul palco del vecchio hangar preceduta da due band italiane anch’esse agli esordi: gli Odissea e la Premiata Forneria Marconi.

Tra il 1972 e il 1974, transitarono a Pesaro gruppi internazionali come i Traffic di Steve Winwood, i Van der Graf Generator di Peter Hammill, i Soft Machine, Brian Auger e gli Oblivion Express.

L'associazione cultura L'Anfora

Dopo 50 anni, l’associazione culturale L’Anfora, in collaborazione con l’Associazione Culturale Seventy Mood, la Pro Loco e la Soms di Candelara, con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Quartiere 3 Colline e Castelli, hanno organizzato un “concerto-evento” venerdì 1 luglio con i Get Em’ Out a Villa Berloni, straordinaria cover band specializzata nell’esecuzione del primo periodo dei Genesis che nell’occasione riproporrà la scaletta del concerto pesarese dell’11 aprile 1972. Fu un concerto memorabile per molti aspetti: sia perché il gruppo inglese era al suo primo tour in Italia, con un disco tuttora considerato una delle perle della loro poderosa produzione, sia perché in quella magica sera di primavera nell’hangar di viale Marconi si incontrarono per la prima volta tre gruppi straordinari che hanno rappresentato la storia della musica progressive. Fu uno dei grandi concerti che in quel periodo segnarono l’importanza di Pesaro nel circuito musicale nazionale.

La partita in via Marconi e la pizza al Ranch

Un concerto riportato dettagliatamente in numerose pubblicazioni e libri con alcuni curiosi aneddoti relativi a quella giornata. Uno di questi è la partita di pallone che Peter Gabriel, Phil Collins, Steve Hackett, Tony Banks e Mike Rutherford improvvisarono con la compagnia di ragazzi che sostava in viale Marconi, di ritorno dalla pizza mangiata nell’allora storica pizzeria il Ranch, con i tavoli all’interno delle carovane stile vecchio West. La performance del gruppo milanese dei Get Em’ Out, attraverso la meticolosa ricerca degli stessi suoni e dinamiche delle registrazioni originali in studio, l’uso di strumenti ed effetti vintage, la scrupolosa ricreazione della musica originale e delle partiture vocali, senza dimenticare la presenza scenica dei Genesis, in particolare di Peter Gabriel, si propone di far rivivere momenti in cui fantasia e realtà si fondono con una potenza tale da stupire chiunque si addentri in questo universo costituito da melodie che richiamano alla mitologia e alla letteratura. Il concerto/tributo coincide anche con il 50 anniversario dall’uscita del loro album, tra i più famosi, Foxtrot. Info: 338.2988419 (Riccardo) – 339.3707313 (Maris).

