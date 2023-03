Corsi online per allevare gamberi giganti: sborsa 5mila euro, fanese truffato

L'inchiesta

FANO Paga più diper seguire online vari corsi sull'acquaponica marina e per l'allevamento dima in cambio, dice l'accusa, riceva solo falsi attestati. Carta straccia che, a livello propedeutico e lavorativo, non vale niente. La vicenda è emersa ieri in aula davanti al giudice Luca Zampetti. Imputato con l'accusa di truffa è un biologo, amministratore di una società che si occupa di consulenza e servizi nei settori dell'acquaponica e dell'acquacoltura.



Stando all'accusa, appoggiandosi a un'impresa sempre operante nel settore ed estranea ai fatti, l'imputato avrebbe teso una trappola a un 64enne fanese, facendogli seguire corsi e seminari online di acquaponica e astacicoltura, rilasciando attestazioni prive di validità. Come emerso nel corso dell'udienza di ieri, il 64enne - all'epoca disoccupato - aveva preso contatti con l'imputato, essendo interessato a seguire dei corsi online, convinto della loro utilità per poter cercare un lavoro. Si trattava, in via generale, di lezioni propedeutiche all'allevamento di organismi acquatici, in ambienti confinati e controllati dall'uomo. Tali corsi avrebbero dovuto portare all'emissione di attestati validi a livello universitario e lavorativo. Deciso a intraprendere il percorso di studi, il 64enne aveva versato in un primo momento due quote: 732 euro per il corso di acquaponica di acqua dolce e 329 euro per il corso per l'allevamento del gambero gigante in acqua dolce. Pagamenti, come ricordato dalla vittima in aula, eseguiti tra febbraio e giugno 2017.



Ma la procura contesta anche un terzo pagamento: 4mila euro. Si sarebbe trattato di un pacchetto di lezioni che l'imputato, la cui società ha sede poco fuori da Ancona - aveva predisposto appositamente per il 64enne e che riguardavano l'astacicoltura e l'acquaponica marina per diverse specie di animali. Il pagamento era stato suddiviso in tre rate, pagate tra luglio e settembre 2017. A ogni corso sarebbe poi corrisposto un attestato.



Terminato anche l'ultimo pacchetto, l'imputato si sarebbe interfacciato un'altra volta con la vittima per una proposta da 6mila euro: un'ulteriore tranche di lezioni. A quel punto il fanese aveva iniziato a nutrire dei sospetti nei confronti dell'imputato. Sospetti che lo avevano portato ad analizzare gli attestati che aveva ottenuto. Cosa aveva scoperto? Che quei certificati non avevano alcun valore, perché predisposti ad hoc dall'imputato. O, almeno questo, è quello che dice l'accusa. La difesa rigetta ogni contestazione, l'esame dell'imputato è previsto per il 5 maggio.

