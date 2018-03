Violento scontro tra un'auto â€‹ed un'Ape: ferito grave all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Grave incidente nel tardo pomeriggio a Gabicce. Si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una vettura ed un’Ape. Ada vere la peggio, l’uomo, un 78enne, alla guida del motocarro, che dopo l’urto si è ribaltato in strada. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, l’uomo è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale San Salvatore di Pesaro.