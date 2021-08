Pesaro, erano stati rubati a San Giovanni in Marignano i quadri ritrovati in un camioncino a Gabicce

GABICCE - Sono stati restituiti alla legittima proprietaria i quadri che erano stati rubati da una villa di San Giovanni in Marignano e che poi, per un tortuoso percorso, erano finiti prima in Romania e poi di nuovo in Italia, a Gabicce, per piazzarle sul mercato in nero delle opere d’arte. C’è stato anche un arresto all’interno dell’operazione portata a compimento dai carabinieri e di cui è stata data notizia nei giorni scorsi.

Risale infatti a giovedì il fermo di un romeno, sorpreso dai carabinieri con numerose tele trafugate tra i mesi di marzo e maggio. Un bottino dal valore di 30.000 euro, che i proprietari avevano denunciato solo all’inizio del mese di agosto. Nel frattempo però, i carabinieri avevano avviato una fitta attività investigativa che li ha portati a monitorare i viaggi compiuti settimanalmente verso l’Europa dell’est ed è proprio lo scorso giovedì hanno notato il rumeno arrivare a Cattolica con numerose tele imbustate. I militari si sono messi subito alle sue spalle tentando di scoprire se il malfattore si stesse recando a qualche appuntamento per la vendita/ricettazione delle opere, fino a quando hanno deciso di fermarlo e perquisirlo a Gabicce. Effettivamente sono state rinvenute proprio le tele sottratte ad un’anziana del ’41, residente a Roma.I quadri, sono quindi stati recuperati e restituiti ai proprietari mentre l’uomo, sottoposto a fermo dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione, è stato condotto in carcere.

