Turista di 19 anni si tuffa â€‹e batte la testa sugli scogli: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Paura in spiaggia a Gabicce. Un turista 19enne si è tuffato ed ha colpito gli scogli con la testa. Non ha perso conoscenza ma immediatamente è partita la macchina dei soccorsi, coordinata dai bagnini della Nemo che hanno aiutato il giovane ad uscire dall’acqua prestandogli le prime cure. Per fortuna alla fine le lesioni sono state molto inferiori al grande spavento.