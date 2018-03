Trovati con la marijuana 5mila euro e lista dei clienti: due 20enni arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE – Pizicati con la marijuana e ben 5mila euro in contanti: nei guai due ragazzi di 21 e 22 anni.L’attività investigativa traeva spunto dall’iniziativa di alcuni Agenti della Polizia Locale di Gabicce Mare i quali, procedendo al controllo dell’autovettura su cui viaggiavano i due giovani insieme ad altri due coetanei, accertavano che i quattro erano in possesso di una modica quantità di marijuana. A questo punto gli agenti chiedevano l’ausilio dei Carabinieri di Gabicce Mare che prontamente intervenivano sul posto a gestire la situazione.I militari intervenuti, raccolti i primi elementi, procedevano tempestivamente a sottoporre a perquisizione personale tutti e quattro i giovani ed il veicolo in loro uso, rinvenendo circa 40 grammi di marijuana, e circa 3000,00 euro in contanti, provento di spaccio.I Carabinieri estendevano le perquisizioni anche alle abitazioni, dove veniva trovata e sequestrata altra marijuana per circa 200 grammi e altri 2.000 euro in contanti, il tutto riconducibile ai due arrestati, che pare avessero messo in piedi un piccolo giro di spaccio di droghe leggere nella città di Pesaro e dintorni. Giro di spaccio documentato anche da alcuni appunti con una specie di contabilità ricca di nomi e cifre.Gli altri due giovani, accertata la loro estraneità all’attività di spaccio, venivano segnalati alla locale prefettura quali assuntori di stupefacenti. I due arrestati si trovano al momento detenuti nel carcere di Villa Fastiggi in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.